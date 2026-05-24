Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Negativbeispiel für die Motorradgemeinschaft

Apolda (ots)

Nachdem am Samstag, 23.05.2026 der Fahrer eines VW Passat verkehrskonform eine Moto-Cross-ähnliche Enduro ohne amtlichen Kennzeichen auf der Landstraße 1060 zwischen Flurstedt und Apolda gegen 18:15 Uhr überholte, rastete der männliche Kradfahrer aus, fuhr zunächst mehrfach neben dem Pkw-Fahrer, trat mit dem beschuhten Fuß gegen die Fahrzeugseiten, überholte anschließend diesen und versuchte ihn auszubremsen. Nur durch ein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr konnte der 25 Jahre alte PKW-Führer einen Zusammenstoß verhindern. Anschließend flüchtete der Kradfahrer auf seinem rot-weißen Motorrad in unbekannte Richtung. Die Aufnahmen der im PKW verbauten Kameras sind nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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