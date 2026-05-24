PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 24.05.2026

Jena (ots)

Gemeinschaftlich Zusammengeschlagen

Am Freitagabend dem 22.05.2026 gegen 22:00 Uhr kam es in Jena Lobeda am Salvado-Allende-Platz, auf dem Parkplatz eines vor Ort befindlichen Supermarktes zu einer Schlägerei. Dabei haben zwei Männer und eine amtsbekannte 29 -jährige Frau einen 27-jährigen Mann zusammengeschlagen. Die Täter sollen gemeinschaftlich auf den Geschädigten eingewirkt haben. Das Opfer solle dabei zu Boden gegangen sein. Der Geschädigte erlitt Verletzungen in Form von Schwellungen am Kopf und im Gesicht. An Armen und Beinen erlitt der Mann Schürfwunden. Alle Tatbeteiligten Personen konnten von der Polizei angetroffen/-festgestellt werden. Einer der Täter leistete bei der Personalienfeststellung Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Gefährlicher Körperverletzung wurde eröffnet. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Konnte jemand die Tat beobachten? Kann jemand Angaben zu Tatbeteiligten Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel.: 03641/81-0

Zigaretten Diebstahl

Zwei unbekannte männliche Personen betraten am Samstag den 23.05.2026 gegen ca. 14:00 Uhr den Kiosk im Jenaer Zentrum (unterm Markt 2). Unter einem Vorwand verwickelte ein Mann den Verkäufer in ein Gespräch, um diesen abzulenken. Nach ca. 10 Minuten verließen beide Tatverdächtige das Geschäft wieder. Nun bemerkte der Verkäufer, dass eine größere Menge Tabak und Zigaretten aus dem Kiosk fehlen. Eine Entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. In diesem Fall bittet die Polizei ebenfalls um Ihre Mithilfe. Kann jemand Angaben zum Sachverhalt oder vermeintlichen Tatverdächtigen machen? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 11:49

    LPI-J: Negativbeispiel für die Motorradgemeinschaft

    Apolda (ots) - Nachdem am Samstag, 23.05.2026 der Fahrer eines VW Passat verkehrskonform eine Moto-Cross-ähnliche Enduro ohne amtlichen Kennzeichen auf der Landstraße 1060 zwischen Flurstedt und Apolda gegen 18:15 Uhr überholte, rastete der männliche Kradfahrer aus, fuhr zunächst mehrfach neben dem Pkw-Fahrer, trat mit dem beschuhten Fuß gegen die Fahrzeugseiten, überholte anschließend diesen und versuchte ihn ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 11:47

    LPI-J: Schaden für Privatleute aufgrund politischen Statements

    Apolda (ots) - Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Freitag, 22.05.2026 auf Samstag, 23.05.2026 die Hauswand einer Privatperson in Apolda Am Brückenborn mit politischen diffamierenden Parolen gegen eine Oppositionspartei. Hierbei wurden ca. 5m² Farbe aufgebracht. Die nicht in Verbindung mit der Partei stehende 59 Jahre alte Geschädigte sieht sich nunmehr mit den Kosten der aufwendigen Reinigung der Fläche ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 11:45

    LPI-J: Gelebte Nächstenliebe

    Apolda (ots) - Die Mitarbeiterin eines Essenbringdienstes machte sich am Freitagmittag, des 22.05.2026 um einen ihrer Kunden Sorgen, da in der Wohnung dessen in der Bachstraße in Apolda, diverse Einkäufe und das Essen von Vortagen ungeöffnet umherlagen und niemand auf Rufen reagierte. Die Mitarbeiterin erwartete Schlimmeres und so alarmierte sie die Polizei und den Rettungsdienst. Glücklicherweise konnten diese wenig später den 73 Jahre alten Mann gesund aber noch sehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren