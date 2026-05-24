Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 24.05.2026

Jena (ots)

Gemeinschaftlich Zusammengeschlagen

Am Freitagabend dem 22.05.2026 gegen 22:00 Uhr kam es in Jena Lobeda am Salvado-Allende-Platz, auf dem Parkplatz eines vor Ort befindlichen Supermarktes zu einer Schlägerei. Dabei haben zwei Männer und eine amtsbekannte 29 -jährige Frau einen 27-jährigen Mann zusammengeschlagen. Die Täter sollen gemeinschaftlich auf den Geschädigten eingewirkt haben. Das Opfer solle dabei zu Boden gegangen sein. Der Geschädigte erlitt Verletzungen in Form von Schwellungen am Kopf und im Gesicht. An Armen und Beinen erlitt der Mann Schürfwunden. Alle Tatbeteiligten Personen konnten von der Polizei angetroffen/-festgestellt werden. Einer der Täter leistete bei der Personalienfeststellung Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Gefährlicher Körperverletzung wurde eröffnet. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Konnte jemand die Tat beobachten? Kann jemand Angaben zu Tatbeteiligten Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel.: 03641/81-0

Zigaretten Diebstahl

Zwei unbekannte männliche Personen betraten am Samstag den 23.05.2026 gegen ca. 14:00 Uhr den Kiosk im Jenaer Zentrum (unterm Markt 2). Unter einem Vorwand verwickelte ein Mann den Verkäufer in ein Gespräch, um diesen abzulenken. Nach ca. 10 Minuten verließen beide Tatverdächtige das Geschäft wieder. Nun bemerkte der Verkäufer, dass eine größere Menge Tabak und Zigaretten aus dem Kiosk fehlen. Eine Entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. In diesem Fall bittet die Polizei ebenfalls um Ihre Mithilfe. Kann jemand Angaben zum Sachverhalt oder vermeintlichen Tatverdächtigen machen? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

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