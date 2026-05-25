LPI-J: Richtiger Riecher

Jena (ots) - Gemeinschaftlich Zusammengeschlagen Am Freitagabend dem 22.05.2026 gegen 22:00 Uhr kam es in Jena Lobeda am Salvado-Allende-Platz, auf dem Parkplatz eines vor Ort befindlichen Supermarktes zu einer Schlägerei. Dabei haben zwei Männer und eine amtsbekannte 29 -jährige Frau einen 27-jährigen Mann zusammengeschlagen. Die Täter sollen gemeinschaftlich auf den Geschädigten eingewirkt haben. Das Opfer solle ...

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