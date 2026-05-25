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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Richtiger Riecher

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontags hatten Beamte der Polizeiinspektion Weimar den richtigen Riecher. In der Harry-Graf-Kessler-Straße kontrollierten sie einen 18-Jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis bei Cannabis. Eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den E-Scooter-Fahrer erwartet nun eine nicht unerhebliche Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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