Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz

Strandkörbe vom Badestrand in Grömitz entwendet

Lübeck (ots)

In der Nacht auf Samstag (02.05.2026) entwendeten unbekannte Täter zwei hochwertige Strandkörbe vom Badestrand an der Kurpromenade in Grömitz. Die Polizei in Grömitz ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht nun Zeugen.

Platziert waren die zwei neuen Strandkörbe Nr. 66 und 81 in dritter Reihe mit Blick auf die Ostsee in der Nähe des an der Kurpromenade gelegenen Schwimmbades. Nach derzeitigem Sachstand dürfte der Abtransport der aus weißem Kunststoffgeflecht gefertigten und mit grau-weißem Innenbezug versehenen Körbe aufgrund ihres Gewichtes von mehreren Personen durchgeführt worden sein.

Die Ermittler der Polizei in Grömitz suchen deswegen Zeugen, denen ab Freitag 18.00 Uhr oder in der Nacht auf Samstag (02.05.2026) verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge mit großer Ladefläche oder einem größeren Anhänger an der Kurpromenade in der nähe der dortigen Strandkorbvermietung aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04562 - 22000 entgegen.

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