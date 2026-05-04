Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Grube

Diebstahl aus St. Jürgen Kirche in Grube - Polizei sucht Zeugen

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Lübeck (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 24. und 28. April den Opferstock der Kirche in Grube sowie den Inhalt einer Spendenbox des Fördervereins. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am 30. April 2026 wurde bekannt, dass in der Zeit vom 24. April bis einschließlich 28. April 2026 aus der St. Jürgen Kirche in Grube ein Diebstahl begangen wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten bislang unbekannte Täter den Opferstock der Kirche. Es handelt sich dabei um eine dunkelgrüne Holzkiste mit schmiedeeisernen Beschlägen. Die Kiste dürfte ursprünglich mittels einer Kette an einem etwa 70 kg schweren Felsstein gesichert gewesen sein, wobei die Kette gewaltsam durchtrennt wurde.

Darüber hinaus wurde am Eingangsbereich der Kirche eine Sammelbox des Fördervereins zum Erhalt der Kirche aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Der Wert des Stehlgutes kann derzeit nur geschätzt werden, liegt aber voraussichtlich im dreistelligen Eurobereich.

Da die Kirche täglich von 8 bis circa 19 Uhr für Besucher geöffnet ist, wird die Tat in diesem Zeitraum vermutet.

Die Polizeistation Grube hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt hat - insbesondere eine oder mehrere Personen, die eine mittelalterlich anmutende Holzkiste aus der Kirche getragen haben - wird gebeten, sich an die Ermittler zu wenden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 04364-766 992 0 oder per E-Mail an: Grube.Pst@polizei.landsh.de entgegen.

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