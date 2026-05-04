Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Großenbrode

Fahrer eines VW-Busses verstirbt nach Zusammenstoß mit Wohnmobil

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (01.05.2026) verstarb der Fahrer eines VW Multivan, nachdem er auf der B 207 bei Großenbrode auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem Wohnmobil zusammenstieß. Der Fahrer des Wohnmobils wurde leicht verletzt. Die B 207 blieb bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.

Um 16.35 Uhr befuhr der 45-jährige Fahrer eines Multivan die B 207 von Fehmarn kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen Großenbrode und Heiligenhafen-Ost kam er nach Zeugenaussagen von der Fahrspur ab und geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem ihm entgegenkommenden Wohnmobil zusammen.

Der 45-jährige Lübecker wurde in der Fahrerkabine einklemmt und durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr geborgen. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er im Rettungswagen an der Unfallstelle.

In dem entgegenkommenden Wohnmobil befanden sich ein 55-Jähriger und seine 50-jährige Ehefrau. Der Fahrer verletzte sich leicht, die Beifahrerin blieb unverletzt.

Die Bundesstraße blieb bis 22.20 Uhr für die Unfallaufnahme eines durch die Staatsanwaltschaft Lübeck beauftragten Sachverständigen, die Bergung der stark beschädigten Unfallfahrzeuge sowie Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch die Polizeistation Großenbrode geführt und dauern an.

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