Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Eichholz

Zeugen gesucht - Frau von mehreren Männern beleidigt und verletzt

Lübeck (ots)

Am Montagabend (27.04.2026) kam es zu einem körperlichen Übergriff auf eine Spaziergängerin durch mehrere Männer in Lübeck Eichholz. Sie wurde verletzt und konnte flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 20.30 Uhr befand sich eine 31-jährige Frau zum Spaziergang mit ihrem Hund im Bereich eines Trampelpfades zwischen der Brandenbaumer Landstraße und dem Wakenitzwanderweg in der Nähe der Straße Am Distelberg. Ihren Angaben zufolge sei sie dort von vier ihr unbekannten Männern beleidigt und anschließend geschlagen sowie getreten worden. Sie erlitt leichte Verletzungen und konnte sich eigenständig vom Tatort entfernen.

Bei den Tätern soll es sich nach Wahrnehmung der Frau um vier Männer mit südländischem Erscheinungsbild in einem Alter von 25 bis 30 Jahren handeln. Diese hätten dunkle Kleidung getragen, die Frau selbst war mit einer auffälligen gelben Regenjacke bekleidet.

Das Kommissariat 5 in Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Beleidigung sowie gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Personen, die sich am Montagabend im Bereich des Tatorts aufgehalten und die Frau oder die Täter dort wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0451 131-0 oder per E-Mail unter k5.luebeck.bki@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

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