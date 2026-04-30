Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Zwei Krafträder durch unbekannten Täter beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (26.04.2026) stieß ein Mann zwei geparkte Krafträder auf die Fahrbahn in der Lübecker Fischergrube. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Polizei liegen Hinweise auf den Täter vor, das 1. Polizeirevier Lübeck sucht nach Zeugen.

Gegen 21.00 Uhr bekam die Polizei den Hinweis auf einen randalierenden Mann in der Lübecker Innenstadt, zunächst im Bereich An der Untertrave / Engelsgrube in Gehrichtung Breite Straße. Der Mann konnte durch die Einsatzkräfte nicht mehr angetroffen werden, allerdings stellten sie in der parallel zur Engelsgrube verlaufenden Fischergrube zwei offenbar mutwillig umgestoßene Krafträder, konkret einen Motorroller sowie ein Kleinkraftrad, fest. An diesen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem zuvor randalierenden Mann um den Täter der Sachbeschädigungen handeln könnte. Es soll sich bei diesem um einen etwa 40-jährigen, ca. 1,70 Meter großen Mann mit europäischem Erscheinungsbild und schlanker Statur handeln. Er soll eine graue Mütze getragen und ein Fahrrad geschoben haben.

Beamte des 1. Polizeireviers Lübeck führen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen in zwei Fällen. Zeuginnen und Zeugen, die die Taten beobachtet oder den Mann am Sonntagabend wahrgenommen haben, werden gebeten, sich dort telefonisch unter 0451 131-6150 oder per E-Mail unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de zu melden.

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