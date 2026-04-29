Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Moisling Polizei findet Stehlgut und sucht nach den rechtmäßigen Besitzern

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Lübeck (ots)

Beamte der Polizeistation Moisling stellten bei einer Durchsuchung am 09.04.2026 zahlreiche Gegenstände sicher, die bei Diebstählen oder Kelleraufbrüchen entwendet worden sein dürften. Es werden nun die rechtmäßigen Besitzer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bereits am 09.04.2026 durchsuchten Polizeibeamte die Wohnräume von zwei Tatverdächtigen im Bereich der Moislinger Allee. Dabei fanden die Einsatzkräfte zahlreiche Gegenstände, die vermutlich aus Kelleraufbrüchen oder anderen Diebstählen stammen dürften. Darunter befanden sich unter anderem eine Geige (Rückseite: STAINER) im Instrumentenkasten oder auch ein SUP in blau, weiß und schwarz inklusive Tasche, Paddel und Luftpumpe sowie mehrere alte Foto-/Familienalben.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten die Gegenstände bislang nicht zugeordnet werden. Sollte jemand einen der abgebildeten Gegenstände wiedererkennen, so möge sich der rechtmäßige Besitzer oder die Besitzerin mit der Wache in Moisling in Verbindung setzen:

0451/131 7400 oder moisling.pst@polizei.landsh.de

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