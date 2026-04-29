PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Moisling Polizei findet Stehlgut und sucht nach den rechtmäßigen Besitzern

POL-HL: Lübeck/Moisling Polizei findet Stehlgut und sucht nach den rechtmäßigen Besitzern
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Beamte der Polizeistation Moisling stellten bei einer Durchsuchung am 09.04.2026 zahlreiche Gegenstände sicher, die bei Diebstählen oder Kelleraufbrüchen entwendet worden sein dürften. Es werden nun die rechtmäßigen Besitzer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bereits am 09.04.2026 durchsuchten Polizeibeamte die Wohnräume von zwei Tatverdächtigen im Bereich der Moislinger Allee. Dabei fanden die Einsatzkräfte zahlreiche Gegenstände, die vermutlich aus Kelleraufbrüchen oder anderen Diebstählen stammen dürften. Darunter befanden sich unter anderem eine Geige (Rückseite: STAINER) im Instrumentenkasten oder auch ein SUP in blau, weiß und schwarz inklusive Tasche, Paddel und Luftpumpe sowie mehrere alte Foto-/Familienalben.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten die Gegenstände bislang nicht zugeordnet werden. Sollte jemand einen der abgebildeten Gegenstände wiedererkennen, so möge sich der rechtmäßige Besitzer oder die Besitzerin mit der Wache in Moisling in Verbindung setzen:

0451/131 7400 oder moisling.pst@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren