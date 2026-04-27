Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Kollision mit mehreren Fahrzeugen - Verdacht der Trunkenheit

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (24.04.2026) kam es bei einer Trunkenheitsfahrt zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei am Fahrbahnrand geparkte Pkw beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke aufgenommen und den Führerschein des Mannes sichergestellt.

Gegen 23:30 Uhr soll ein Fahrzeugführer in einem blauen BMW in Schlangenlinien von der Mühlenbrücke durch die Lübecker Innenstadt bis zur Falkenstraße gefahren sein. Als der Fahrer in die Hüxtertorallee einfuhr, kollidierte er mit drei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Dabei blieb der 24-jährige Autofahrer unverletzt.

An dem BMW sowie an einem Fiat und einem Skoda entstanden schwere Beschädigungen. An einem ebenfalls am Fahrbahnrand stehenden Opel entstand ebenfalls Schaden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem 24-jährigen Lübecker weitere Hinweise auf möglichen Alkoholkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,97 o/oo. Daraufhin ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des Lübeckers sicher.

Die Polizei hat gegen den Mann (polnische Staatsangehörigkeit) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholische Getränke eingeleitet.

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