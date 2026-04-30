Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Polizei geht gegen Handynutzer am Steuer vor

Lübeck (ots)

Am 28.04.2026 kontrollierten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz mit Unterstützung der Bußgeldstelle des Kreises Ostholstein Fahrzeugführende auf Teilstücken der Autobahnen A 1 und A 226. Ziel war die Reduzierung erheblicher Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer durch die Ablenkungen bei Nutzung von Handys oder anderen digitalen Medien.

Am vergangenen Dienstag (28.04.2026) überwachten Beamtinnen und Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz den Verkehr auf den Autobahnen A1 und A 226 im Kreis Ostholstein. Zielrichtung der Kontrolle war die Reduzierung von Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer durch die Nutzung von Handys während der Fahrt, mit besonderem Fokus auf dem Führen von Lastkraftwagen.

In der Zeit von 09.30 bis 18.00 Uhr stellten die Einsatzkräfte, die durch Mitarbeiter der Bußgeldstelle Ostholstein unterstützt wurden fünf Verstöße bei Fahrzeugführern von Lkw fest. Die Fahrer wurden jeweils durch Streifenwagen angehalten und mit den Tatvorwürfen konfrontiert.

Weiterhin wurden 15 weitere Verstöße bei Pkw-Führer festgestellt. In neun Fällen konnten die Fahrzeugführer direkt angehalten und kontrolliert werden. In zwei weiteren Fällen wurden Verstöße im Bereich der Anschlussstellen, abseits der Autobahnen beobachtet und geahndet. Größtenteils waren die Fahrzeugführer durch eine auffällige Fahrweise erkennbar gewesen.

Die Polizeibeamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Beim Führen eines Kraftfahrzeuges und gleichzeitiger Nutzung eines Handys drohen ein Punkt in Flensburg und 100 Euro Bußgeld.

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