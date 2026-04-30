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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord
Polizeiliche Abschlussmeldung zur Regionalligapartie zwischen dem VfB Lübeck und dem SV Drochtersen/ Assel

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (30.04.2026) fand auf der Lübecker Lohmühle das Fußballspiel in der Regionalliga Nord zwischen dem VfB Lübeck und dem SV Drochtersen/ Assel statt. Die Begegnung endete mit 1:1. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Eutin hatte die Polizeidirektion Lübeck die Sportveranstaltung mit einem verstärkten Kräfteansatz begleitet. Vor, während und nach dem Spiel kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Rund 2700 Zuschauer verfolgten das um 19.30 Uhr angepfiffene Regionalligaspiel auf der Lohmühle. Nach dem Endstand von 1:1 verließen die Besucherinnen und Besucher das Stadion zügig und nach derzeitigem Stand ohne besondere Vorkommnisse.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Geschehen in und um das Stadion an der Lohmühle ruhig und friedlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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