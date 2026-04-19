Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneute Sachbeschädigung in Mehren

Mehren (ots)

Am 19.04.2026 wurde der Polizei Daun eine Sachbeschädigung an einem Grabstein am alten Mehrener Friedhof mitgeteilt. Am 18.04.2026 wurde festgestellt, dass der Grabstein von einem Dechant erheblich beschädigt wurde.

Bereits zwischen dem 09.04. - 10.04.2026 wurde die Eingangstür zur Leichenhalle beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell