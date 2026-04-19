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POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses

POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses
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Prüm (ots)

Am 19.04.2026 kam es gegen 13:05 zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Prümer Holunderweg, in dessen Folge der Dachstuhl des Hauses in Flammen stand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Anwesen retten. Einer der Bewohner wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Zur Ursache des Brandes können aktuell keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 100.000 - 150.000 Euro geschätzt. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Zahlreiche Feuerwehren aus Prüm, Schönecken, Weinsheim und Sellerich waren mit über 50 Kräften im Einsatz. Darüber hinaus ein Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen und die Polizei Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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