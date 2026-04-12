Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Schwerer Verkehrsunfall - Drei Personen schwer verletzt

Wielen (ots)

Am Samstagvormittag kam es auf der Landesstraße 43 gegen 10:56 Uhr im Bereich Wielen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 67-jähriger Fahrer eines Kia mit seiner 63-jährigen Beifahrerin sowie ein 46-jähriger Fahrer eines Opel Astra in dieser Reihenfolge die L43 in Fahrtrichtung Itterbeck. Auf Höhe der Einmündung "Melkweg" setzte der 46-jährige Opel-Fahrer zum Überholen an. Zeitgleich bog ein 21-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus dem Melkweg nach rechts auf die L43 ein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der überholende Fahrer nach rechts aus. In der Folge kamen sowohl der Opel Astra als auch der vorausfahrende Kia von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Der 46-jährige Fahrer des Opel Astra sowie der 67-jährige Kia-Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Opel-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die beiden Insassen des Kia wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

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