Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.02.2026, 20:35 Uhr) erlitten mehrere Jugendliche Verletzungen nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung an der Brändströmstraße. Bereits in der Schwebebahn kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Als man die Schwebebahn an der Haltestelle Wupperfelder Markt verlassen hatte, schlugen die Beteiligten aufeinander ein. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen dabei ein Messer, Holzlatten sowie ein Gürtel zum Einsatz. Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnten drei an der Auseinandersetzung beteiligte Jugendliche im Bereich der Höhne festgestellt werden (16- und 17- jähriger Syrer, 17- jähriger Deutscher). Die zweite Gruppe (ein 17-jähriger Deutscher, vier Syrer im Alter von 17, 17, 16, 14 Jahren) konnte im Bereich der Brändströmstraße angetroffen werden. Der 17-jährige Deutsche sowie die 17- und 14-jährigen Syrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der Jugendlichen konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung zwischenzeitlich wieder verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ursächlich für die Auseinandersetzung könnten Streitigkeiten aus der Vergangenheit gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

