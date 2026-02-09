PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.02.2026, 20:35 Uhr) erlitten mehrere Jugendliche 
Verletzungen nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung an der 
Brändströmstraße.

Bereits in der Schwebebahn kam es zu einer verbalen 
Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Als man die 
Schwebebahn an der Haltestelle Wupperfelder Markt verlassen hatte, 
schlugen die Beteiligten aufeinander ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen dabei ein Messer, Holzlatten 
sowie ein Gürtel zum Einsatz.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnten drei an der 
Auseinandersetzung beteiligte Jugendliche im Bereich der Höhne 
festgestellt werden (16- und 17- jähriger Syrer, 17- jähriger 
Deutscher). 

Die zweite Gruppe (ein 17-jähriger Deutscher, vier Syrer im Alter von
17, 17, 16, 14 Jahren) konnte im Bereich der Brändströmstraße 
angetroffen werden.

Der 17-jährige Deutsche sowie die 17- und 14-jährigen Syrer wurden 
vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der Jugendlichen
konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung zwischenzeitlich 
wieder verlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Verletzungen nicht 
lebensbedrohlich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ursächlich für die Auseinandersetzung könnten Streitigkeiten aus der 
Vergangenheit gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

