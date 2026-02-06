Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frau greift Polizisten in der Wache an

Wuppertal (ots)

Gestern (05.02.0206, 15:30 Uhr) schlug eine Frau einen Polizeibeamten in der Polizeiwache an der Kölner Straße. Eine 25-jährige Frau war in Begleitung ihrer Kinder (2, 4) in der Wache an der Kölner Straße erschienen. Während des Aufenthalts schrie sie fortwährend die Beamten an und weigerte sich zunächst das Gebäude zu verlassen. Als ihr ein Platzverweis ausgesprochen wurde, kam sie der Aufforderung nach. Unmittelbar vor der Wache schlug sie plötzlich mit ihrem Mobiltelefon auf einen sie begleitenden Polizeibeamten ein. Dabei zerbarst das Gerät. Der Polizist erlitt eine leichte Verletzung am Kopf, die im Krankenhaus untersucht werden musste. Gegen die 25-Jährige wurde eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs vorgelegt.

