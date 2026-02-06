PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frau greift Polizisten in der Wache an

Wuppertal (ots)

Gestern (05.02.0206, 15:30 Uhr) schlug eine Frau einen Polizeibeamten
in der Polizeiwache an der Kölner Straße.

Eine 25-jährige Frau war in Begleitung ihrer Kinder (2, 4) in der 
Wache an der Kölner Straße erschienen. Während des Aufenthalts schrie
sie fortwährend die Beamten an und weigerte sich zunächst das Gebäude
zu verlassen. Als ihr ein Platzverweis ausgesprochen wurde, kam sie 
der Aufforderung nach. Unmittelbar vor der Wache schlug sie plötzlich
mit ihrem Mobiltelefon auf einen sie begleitenden Polizeibeamten ein.
Dabei zerbarst das Gerät.

Der Polizist erlitt eine leichte Verletzung am Kopf, die im 
Krankenhaus untersucht werden musste.

Gegen die 25-Jährige wurde eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs
vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Polizei Wuppertal
