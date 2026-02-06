PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Radfahrer in Solingen verstorben

Wuppertal (ots)

Gestern (05.02.2026, 13:20 Uhr) verstarb ein Radfahrer in Solingen 
nachdem er zuvor stürzte. 

Der 65-Jährige war mit seinem Rad auf der Straße Grünental unterwegs.
Nach ersten Erkenntnissen stürzte er in Höhe Hillingweg auf die 
Seite.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Dort verstarb er letztlich.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

