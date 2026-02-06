POL-W: SG Radfahrer in Solingen verstorben
Gestern (05.02.2026, 13:20 Uhr) verstarb ein Radfahrer in Solingen nachdem er zuvor stürzte. Der 65-Jährige war mit seinem Rad auf der Straße Grünental unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er in Höhe Hillingweg auf die Seite. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort verstarb er letztlich. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
