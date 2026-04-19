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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht des Verursachers

Schönecken (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, in der Zeit von etwa 15:00-15:30 Uhr, kam es in Schönecken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach eigenen Angaben befuhr die Geschädigte mit ihrem Fahrrad die Straße "Unter der Pfordt" in Richtung Prüm, als sie etwa auf Höhe der Hausnr. 2 von einem Motorradfahrer überholt wurde. Dieser fuhr jedoch so knapp an ihr vorbei, dass sie nach rechts ausweichen musste. Die Geschädigte kollidierte dabei mit dem rechtseitigen Bordstein und kam zu Fall. Der Motorradfahrer setzte die Fahrt ungehindert fort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel. 06551/942-0 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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