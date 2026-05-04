Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin-Gothendorf-Groß Meinsdorf

Diverse Hakenkreuze auf Fahrbahn geschmiert - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Bisher Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum 1. Mai 2026 diverse Hakenkreuze in roter Farbe auf die Fahrbahn und den Radweg der Kreisstraße 55 sowie der Landesstraße 184 bei Eutin geschmiert. Entsprechende Farbschmierereien stellten die Polizeibeamten auch auf Stromverteilerkästen fest. Das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermittelt in 15 Fällen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen und sucht Zeugen.

Gegen 07.00 Uhr stellte ein Zeuge am Freitagmorgen die in roter Farbe geschmierten Hakenkreuze fest und meldete sich anschließend bei der Polizei in Eutin. Die Beamten des Polizeireviers Eutin konnten anschließend auf der Kreisstraße 55 zwischen Eutin und Gothendorf sowie auf der Landesstraße 184 im Bereich der Braaker Landstraße insgesamt 15 in roter Farbe auf Fahrbahn- und Radweg sowie Stromkästen geschmierte Hakenkreise erkennen.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Beamten des Staatsschutzkommissariats der Bezirkskriminalinspektion weitere Zeugen, denen am vergangenen Donnerstagabend (30.04.2026) oder in der Nacht auf den 1. Mai 2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kreisstraße 55 oder der Landesstraße 184 aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

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