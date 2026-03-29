Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Erstmeldung eines schweren Verkehrsunfalles auf der B27 zw. Sontra und Sontra- Berneburg

Kassel (ots)

Heute kam es gegen 15:55 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Sontra und Sontra- Berneburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei zum Teil schwer verletzten Personen und drei beschädigten Fahrzeugen. Wie die Beamten der Polizeistation Sontra berichten, befuhr ein 81- jähriger Mann mit seinem PKW aus Ri. Cornberg kommend die B27 in Richtung Sontra. Dabei geriet der Fahrer - aus bislang ungeklärter Ursache - nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, der von einer 54-jährigen Frau gefahren wurde. Die 54- jährige Fahrerin wurde im Fzg. eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Fahrzeugführer und die 77- jährige Beifahrerin des 81- jährigen Fahrers wurden zum Teil mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die umherfliegenden Trümmerteile wurde noch ein weiterer PKW beschädigt. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter herangezogen. Die B27 ist zur Zeit in beiden Richtungen voll gesperrt.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

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