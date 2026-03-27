Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Freude an 52 Dosen Energy-Drink währt nicht lange: Ertappter Ladendieb gestellt

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Die Freude an 52 Dosen Energy-Drink währte am gestrigen Donnerstagabend für einen Ladendieb im Kasseler Stadtteil Oberzwehren nicht allzu lange. Gegen 20 Uhr hatte der vermeintliche Kunde in dem Discounter zielstrebig das Getränkeregal angesteuert und die Dosen eines bekannten Herstellers in seine Einkaufstasche gesteckt. Im Anschluss lief er mit der vollgepackten Tüte an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen, wurde allerdings noch vor Verlassen des Geschäfts von einer Verkäuferin gestellt. Beim Leeren der Tasche kamen ganze 52 Dosen im Gesamtwert von über 60 Euro zum Vorschein, die direkt im Laden verlieben. Den Diebstahl räumte der 51-jährige Tatverdächtige aus Kassel, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Süd-West reumütig ein. Ob er vorhatte, alle Energy-Drinks selbst trinken zu wollen, gab er nicht an. Die Ermittlungen gegen den 51-Jährigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell