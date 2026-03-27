Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Pärchen stiehlt Halskette von Mann: Kriminalpolizei sucht Zeugen in der Kasseler Südstadt

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Einem 42 Jahre alten Mann wurde am gestrigen Donnerstagmittag in der Kasseler Südstadt von einem bislang unbekannten Pärchen eine Halskette gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 12:45 Uhr in der Ludwig-Mond-Straße, nahe der Eberhard-Wildermuth-Straße. Wie der Bestohlene später den Beamten des Kriminaldauerdienstes gegenüber angab, war er dort zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als er von einem der Täter aus einem geparkten Auto heraus angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf stieg dann noch seine Komplizin aus dem schwarzen Pkw und verwickelte den Mann in ein Gespräch. Unter dem Vorwand, ihm Schmuck schenken zu wollen, entwendete die Täterin dann eine goldene Halskette von ihrem Opfer. Anschließend fuhr das Pärchen in Richtung Innenstadt davon.

Die Täterin wurde als etwa 55 Jahre alt und 1,55 Meter groß beschrieben. Sie soll deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen und braunes, schulterlanges Haar gehabt sowie einen weißen Pullover getragen haben. Ihr männlicher Komplize wurde als 45 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und mit sehr kurzem Haar, fast einer Glatze beschrieben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Wer den Ermittlern Hinweise auf die Täter und den von ihnen genutzten schwarzen Pkw, in dem sich noch weitere Personen befunden haben sollen, geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

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