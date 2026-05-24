LPI-J: Schaden für Privatleute aufgrund politischen Statements
Apolda (ots)
Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Freitag, 22.05.2026 auf Samstag, 23.05.2026 die Hauswand einer Privatperson in Apolda Am Brückenborn mit politischen diffamierenden Parolen gegen eine Oppositionspartei. Hierbei wurden ca. 5m² Farbe aufgebracht. Die nicht in Verbindung mit der Partei stehende 59 Jahre alte Geschädigte sieht sich nunmehr mit den Kosten der aufwendigen Reinigung der Fläche konfrontiert. Zeugen der Graffitischmiererei werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.
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