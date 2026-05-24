LPI-J: Schaden für Privatleute aufgrund politischen Statements

Apolda (ots) - Die Mitarbeiterin eines Essenbringdienstes machte sich am Freitagmittag, des 22.05.2026 um einen ihrer Kunden Sorgen, da in der Wohnung dessen in der Bachstraße in Apolda, diverse Einkäufe und das Essen von Vortagen ungeöffnet umherlagen und niemand auf Rufen reagierte. Die Mitarbeiterin erwartete Schlimmeres und so alarmierte sie die Polizei und den Rettungsdienst. Glücklicherweise konnten diese wenig später den 73 Jahre alten Mann gesund aber noch sehr ...

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