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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaden für Privatleute aufgrund politischen Statements

Apolda (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Freitag, 22.05.2026 auf Samstag, 23.05.2026 die Hauswand einer Privatperson in Apolda Am Brückenborn mit politischen diffamierenden Parolen gegen eine Oppositionspartei. Hierbei wurden ca. 5m² Farbe aufgebracht. Die nicht in Verbindung mit der Partei stehende 59 Jahre alte Geschädigte sieht sich nunmehr mit den Kosten der aufwendigen Reinigung der Fläche konfrontiert. Zeugen der Graffitischmiererei werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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