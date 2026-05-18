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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Verkaufswagen eingebrochen - Diebe sehen es auf Alkohol ab

Ufhoven (ots)

Derzeit Unbekannte brachen in der Zeit vom 3. Mai, 17 Uhr, bis zum 17. Mai, 12.30 Uhr, einen Verkaufswagen Am Sülzenberg auf. In diesen werden am Sportplatz vom örtlichen Sportverein Lebensmittel gelagert. Die Täter drangen in den Verkaufsstand ein und erbeuteten ersten Erkenntnissen nach mehrere alkoholhaltige Getränke. Sowohl der entstandene Sachschaden, wie auch der Beuteschaden, belaufen sich Schätzungen zufolge auf einen zweistelligen Betrag.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0121209

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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