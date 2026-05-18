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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flaggen entwendet

Schönewerda (ots)

Derzeit Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag 22.45 Uhr bis Sonntag 01.08 Uhr zwei Flaggen, einen Mast und ein Schild von einem Grundstück in der Eßmannsdorfer Straße. Der Berechtigte stellte den Diebstahl fest und informierte am Sonntag die Beamten der Polizeistation Artern. Alle Utensilien hatten Bezüge zu einer politischen Partei.

Polizisten der örtlichen Polizeistation kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat und den Tätern die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0121191

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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