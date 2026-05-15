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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkeis) Niefern-Öschelbronn - Absolut fahruntüchtig in Pkw unterwegs

Niefern-Öschelbronn (ots)

In den Fokus einer Streifenwagenbesatzung ist am Mittwochabend ein 50-jähriger Pkw-Lenker geraten, der die Hauptstraße in Niefern befahren hat.

Gegen 19.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Mühlacker den 50-Jährigen und nahmen starken Alkoholgeruch beim Fahrer des Mercedes wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille.

Der Fahrzeuglenker musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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