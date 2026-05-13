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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Frontalzusammenstoß vor dem Ziegelbergtunnel

Nagold (ots)

Mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlaf und Alkoholeinfluss ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Vollmaringen und Iselshausen gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 06:10 Uhr ein 29-jähriger Fahrer eines Audi die Strecke von Vollmaringen kommend in Richtung Iselshausen. Unmittelbar vor dem Ziegelbergtunnel geriet der Mann im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Sattelzug eines 31-jährigen Fahrers.

Der Audifahrer äußerte noch an der Unfallstelle, vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zudem einen Wert von rund 1 Promille Atemalkohol. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

Der Audi war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich am Pkw auf etwa 5.000 Euro, am Sattelzug auf rund 10.000 Euro.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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