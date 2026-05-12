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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizei sucht Einbrecher mit Hubschrauber

Mühlacker (ots)

Einbrecher sind am frühen Dienstagmorgen in ein Wohnhaus im Wohngebiet Heidenwäldle eingedrungen und ohne Beute geflüchtet.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die noch unbekannte Täterschaft gegen 3:30 Uhr durch Einschlagen der Terrassentüre in das Haus. Da die Bewohner durch die Geräusche aufwachten, flüchteten der oder die Einbrecher über die Haustüre ohne Beute.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnten die Einbrecher nicht mehr angetroffen werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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