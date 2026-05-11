Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Elektrowerkzeug aus Sanierungswohnung gestohlen

Pforzheim (ots)

Aus einer Wohnung, die gerade renoviert wird, ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Pressmaschine samt Zubehör entwendet worden.

Nach aktuellem Sachstand drang unbekannte Täterschaft auf noch nicht geklärte Weise zwischen Donnerstagabend, 16:30 Uhr, und Freitagmorgen, 8:00 Uhr, in die in der Frankstraße gelegene Wohnung ein und nahm das Werkzeug mit Zubehör sowie ein Baustellenradio mit. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

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