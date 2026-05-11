PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Elektrowerkzeug aus Sanierungswohnung gestohlen

Pforzheim (ots)

Aus einer Wohnung, die gerade renoviert wird, ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Pressmaschine samt Zubehör entwendet worden.

Nach aktuellem Sachstand drang unbekannte Täterschaft auf noch nicht geklärte Weise zwischen Donnerstagabend, 16:30 Uhr, und Freitagmorgen, 8:00 Uhr, in die in der Frankstraße gelegene Wohnung ein und nahm das Werkzeug mit Zubehör sowie ein Baustellenradio mit. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren