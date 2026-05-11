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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus im Pforzheimer Rodgebiet eingedrungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr gewaltsam über die Eingangstüre in das in der Hercyniastraße gelegene Haus. Im Erdgeschoss wurden mehrere Schränke durchwühlt und ein Computer, Schmuck sowie mehrere hochwertige Tücher entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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