Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Polizeieinsatz wegen psychisch auffälligem Mann

Bad Wildbad (ots)

Ein größerer Polizeieinsatz hat sich am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus ereignet, nachdem mehrere Zeugen gegen 21:30 Uhr einen Mann in der Fußgängerzone meldeten, der mit einem Messer hantiert und seinen Hund auf Personen gehetzt haben soll.

Im weiteren Verlauf begab sich der Mann in seine Dachgeschosswohnung und zeigte dort eine Axt aus dem Fenster, während er Drohungen äußerte. Das Gebäude wurde daraufhin durch Polizeikräfte umstellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Beschuldigte in einem psychischen Ausnahmezustand sowie unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Da keine unmittelbare Gefährdung unbeteiligter Hausbewohner bestand, versuchte die Polizei zunächst Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Dies gelang und so konnten die Beamten den Mann gegen 23:30 Uhr zum Verlassen seiner Wohnung bewegen. Hierbei konnte er im Hausflur widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht.

Alexander Uhr, Pressestelle

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