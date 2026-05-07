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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Fahrraddiebstähle aus Garagen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Im Zeitraum von der vergangenen Woche wurden im Bereich der Rembrandtstraße sowie der Postwiesenstraße mindestens fünf Fahrräder aus Garagen entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Abstellräumen der Wohnanwesen. Dabei wurden teilweise hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von mehr als 25.000 Euro gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gezielt die hochwertigen Räder ins Visier genommen haben.

Die Polizei Pforzheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 4238000 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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