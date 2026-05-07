Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Heimsheim - Pkw überschlägt sich nach Abkommen von der Fahrbahn

Heimsheim (ots)

Am Mittwoch befuhr ein Fahrzeuglenker gegen 15.00 Uhr die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Heimsheim kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der Fahrzeuglenker erlitt leichte Verletzungen im Kopfbereich und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Leonberg gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin: Nicht angepasste Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Wer zu schnell fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und passen Sie Ihre Fahrweise konsequent den jeweiligen Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen an.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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