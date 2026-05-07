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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrstreifenwechsel mit Folgen: Zwei Leichtverletzte nach Kollision auf der A 8

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-West sind am Donnerstagvormittag zwei Personen leicht verletzt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines DAF-Lastzugs gegen 10:30 Uhr die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Beim Wechsel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen übersah er einen dort fahrenden BMW. Infolge der Kollision wurde der BMW gegen die Betonschutzwand geschoben und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Glücklicherweise zogen sich beide Unfallbeteiligten lediglich leichte Verletzungen zu. Während der 56-jährige BMW-Fahrer zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, genügte beim Lkw-Fahrer eine Erstversorgung vor Ort.

Da der BMW nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppdienst gerufen werden. Der entstandene Schaden am Auto wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, während sich die Reparaturkosten am Lastwagen auf rund 4.000 Euro belaufen dürften.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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