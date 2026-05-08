Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeiposten Büchenbronn wieder geöffnet

Pforzheim (ots)

Der Polizeiposten in Pforzheim-Büchenbronn ist ab heute, den 8. Mai 2026, wieder regulär besetzt. Die zuvor aufgetretenen Mängel in den Räumlichkeiten, sind vollständig beseitigt.

Die Beamtinnen und Beamten nehmen ihre Arbeit nun wieder direkt vor Ort im Polizeiposten auf. Die Bevölkerung kann ihre Anliegen wie gewohnt dort vorbringen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim bedankt sich für das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger während der vorübergehenden Schließung und weist darauf hin, dass sämtliche Serviceangebote nun wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Alexander Uhr, Pressestelle

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