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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Psychisch auffälliger Mann nach Messerangriff auf Mutter in Fachklinik eingewiesen

Eisingen (ots)

Ein psychisch auffälliger 40-Jähriger ist am Samstagmittag nach einem Messerangriff auf seine Mutter durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in Gewahrsam genommen und anschließend in eine psychische Fachklinik gebracht worden.

Gegen den Mann lag eine Einweisung aufgrund einer akuten psychischen Erkrankung sowie bestehender Eigen- und Fremdgefährdung vor. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen griff gegen 11:45 Uhr der 40-Jährige seine Mutter mit einem Messer an und verletzte diese leicht.

Wie die Eltern gegenüber den eingesetzten Kräften angaben, war es bereits im Verlauf der vergangenen Woche mehrfach zu ähnlich gelagerten Vorfällen gekommen. Da nach Einschätzung der Angehörigen davon auszugegangen werden musste, dass der Mann in seinem aktuellen psychischen Zustand auch Polizeikräfte angreifen könnte, wurde zur sicheren Ingewahrsamnahme Spezialkräfte angefordert, die ihn in seiner widerstandslos festnehmen konnten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Einweisung des Mannes in eine Psychiatrie, wo er stationär aufgenommen wurde.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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