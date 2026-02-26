Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Brand bei Abwrackarbeiten eines Bootes - starke Rauchentwicklung
Lingen (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 11:45 Uhr im Bereich "Am Alten Hafen" zu einem Brand bei Abwrackarbeiten an einem Kutter.
Nach bisherigen Erkenntnissen war das rund 14 Meter lange und 4 Meter breite Boot am Vormittag nach mehrjähriger Liegezeit aus dem Wasser geborgen worden. Im Zuge der anschließenden Demontagearbeiten durch eine Fachfirma geriet bei Brenn- beziehungsweise Schweißarbeiten die alte Mineralfaserdämmung in den Zwischenwänden in Brand.
Eigene Löschversuche blieben erfolglos, sodass Einsatzkräfte alarmiert wurden. Der Brand konnte kurz nach 13:00 Uhr vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zeitweise zu einer Beeinträchtigung in Richtung Innenstadt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell