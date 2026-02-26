PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Veldhausen - E-Scooter an Bushaltestelle entwendet - Zeugen gesucht

Veldhausen (ots)

Am Dienstag, 24. Februar 2026 kam es in Veldhausen zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person das Fahrzeug in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr. Der E-Scooter war zur Tatzeit an einer Bushaltestelle an der Georgsdorfer Straße abgestellt. Bei dem gestohlenen E-Scooter handelt es sich um ein Modell des Herstellers Xiaomi.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

