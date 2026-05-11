Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Einbruch in Wohngebäude - Polizei sucht Zeugen

Neulingen (ots)

Eingedrungen sind bislang unbekannte Täter am Samstag in ein Wohnhaus im Ortsteil Bauschlott.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 13 Uhr über den rückwärtigen Bereich in das in der Ölbronner Straße gelegene Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Behältnisse. Nach derzeitigem Stand dürften die Diebe ohne Beute das Anwesen verlassen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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