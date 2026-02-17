Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Lebensgefährliches Trainsurfen - Jugendlicher fährt auf Zugkupplung mit

Bad Krozingen (ots)

In Lebensgefahr begab sich ein bislang unbekannter Jugendlicher auf der Bahnstrecke zwischen Freiburg im Breisgau und Weil am Rhein. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor der Lebensgefahr durch Bahnsurfen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, registrierte eine Reisende, die am Montag (16.02.2026) gegen 19:50 Uhr am Bahnhof Bad Krozingen aus der Regionalbahn RB27 ausstieg, einen Jugendlichen der auf der Kupplung am Zugende saß. Nach Aufforderung herunterzusteigen, flüchtete der Unbekannte. Zudem informierten die Reisenden den Lokführer über den Vorfall. Als dieser beim Halt in Efringen-Kirchen die Kupplung am Zugende überprüfte, konnte er noch beobachten, wie eine Person von der Kupplung sprang und flüchtete.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor der lebensgefährlichen Mutprobe des sogenannten "Trainsurfens". Dabei kommt es immer wieder zu schweren und tödlichen Unfällen. Die Bundespolizei appelliert daher an alle Kinder und Jugendlichen sowie Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte: Sprechen Sie offen miteinander über Risiken solcher Social-Media-Trends und Mutproben. Wer außen am Zug mitfährt, riskiert sein Leben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell