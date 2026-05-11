Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Waldachtal (ots)

Deutlich alkoholisiert hat ein 30-Jähriger am Samstagmittag einen Verkehrsunfall im Ortsteil Hörschweiler verursacht.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Skoda-Fahrer gegen 13:30 Uhr auf der Dornstetter Straße in Richtung Dornstetten. Bei der Einmündung zum Reuteweg bog der 30-jährige Mann links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Audi. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Horb beim Skoda-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille Alkohol. Der 30-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Melanie Konrad, Pressestelle

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