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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des PP Pforzheim - Durchsuchungsmaßnahmen bei mutmaßlichem Einbrecher

Remchingen (ots)

Am Freitagmorgen, den 08. Mai 2026, führten Ermittler des Polizeipräsidiums Pforzheim Durchsuchungen in den Wohn- und Geschäftsräumen eines 41-jährigen Mannes aus Remchingen durch, der im Verdacht steht, für mehrere Einbrüche verantwortlich zu sein.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten verschiedene Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird der Tatverdächtige mit fünf Einbruchsfällen - im hiesigen Bezirk sowie im Landkreis Karlsruhe - in Verbindung gebracht.

Der Beschuldigte befindet sich derzeit wegen anderer Delikte in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der beteiligten Polizeiposten Birkenfeld und Wilferdingen sowie der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim dauern weiterhin an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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