Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Niederzissen (ots)

Am Vormittag des 30.12.2026 wurde der Polizei in Remagen eine Gefahrenstelle auf der L 111 zwischen Niederzissen und Oberzissen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass bisher unbekannte Täter einen Gullydeckel (Kanaleinlauf) am Fahrbahnrand herausgehoben und auf den Gehweg geworfen hatten. Danach entfernte sie die Warnbake einer sich in der Nähe befindenden Verkehrsinsel und steckten diese in die Kanalöffnung. Ein Strafverfahren wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" wurde eingeleitet. Die Polizei Remagen bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise. Tel. 02642/9382-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen
PHK Gadsch
Tel.: 02642/9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

