Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Männer bei körperlicher Auseinandersetzung in der Pforzheimer Innenstadt verletzt - Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Pforzheim (ots)

Verletzt worden sind in den frühen Morgenstunden des 10.05.2026 zwei Männer durch einen bislang unbekannten Täter.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 03:30 Uhr am Blumenhof, aus noch ungeklärtem Grund, zu einem verbalen Streit unter mehreren Personen. Im weiteren Verlauf soll ein Täter einen 18-Jährigen geschlagen haben. Nachdem sich die beiden Personen zwischenzeitlich auf dem Boden befanden, wurde dem Geschädigten mit einem noch unbekannten Gegenstand Verletzungen im Gesichtsbereich und an einem Arm zugefügt. Das Verletzungsmuster spricht für den Einsatz von scharfer Gewalt. Ein hinzukommender Mann im Alter von 21 Jahren wollte mutmaßlich schlichten und wurde von dem Täter an einer Hand oberflächlich verletzt.

Der Unbekannte konnte noch vor Eintreffen mehrere Funkstreifenbesatzung flüchten. Die beiden Geschädigten wurden mit leichteren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt und konnten dieses später wieder verlassen. Nach der Auseinandersetzung stellte der 18-Jährige fest, dass er nicht mehr im Besitz seines Geldbeutels nebst Inhalt und einer Halskette im Gesamtwert von mehreren 100 Euro war. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Schlank, größer, ca. 20 bis 30 Jahre, südländisches Aussehen, dunkle Haare mit Seitenscheitel und dunkle Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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