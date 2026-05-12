Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - leichtverletzte Personen, hoher Sachschaden

Pforzheim (ots)

Am Montagmittag, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich auf der St.-Georgen-Steige ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Steige in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er eine verkehrsbedingt stehende 28-jährige Polo-Fahrerin und fuhr auf deren Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen davorstehenden Skoda eines 46-jährigen Fahrers geschoben.

Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt und klagte über Kreislaufprobleme. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polo-Fahrerin zog sich Kopf- und Nackenschmerzen zu und wurde ebenfalls ärztlich behandelt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Unfallaufnahme übernommen.

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim

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