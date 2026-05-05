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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin auf der Ludwig-Erhard-Straße. Pkw flüchtet vom Unfallort

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Abend des 04.05.2026 gegen 22:01 Uhr überquerte eine 35-jährige Fußgängerin die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung der Athener Allee während der Grünphase der Fußgängerampel.

Aus Richtung Mainz-Ebersheim kommend missachtete ein Pkw das Rotlicht der für ihn geltenden Lichtzeichenanlage. Da die Fußgängerin die Straße noch nicht vollends überquert hatte, streifte der Pkw die Fußgängerin am rechten Knie. Eine weitere Fußgängerin konnte zur Seite springen und wurde nicht verletzt. Der Pkw entfernte sich ohne anzuhalten weiter in Richtung der BAB60.

Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zum dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer

06131-65 34350

mit der Wache der PI Mainz 3 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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