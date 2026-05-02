Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Unfall im Volkspark mit zwei verletzten Kindern

Mainz (ots)

Am 02.05.2026 ereignete sich im Mainzer Volkspark ein Unfall, bei dem zwei Kinder verletzt wurden.

Gegen 14:30 Uhr befand sich die Parkeisenbahn Flotte Lotte auf einer Fahrt durch den Volkspark. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen der Bahn und zweier Kinder, welche neben der Bahn herliefen. Der 7-jährige Junge und das 9-jährige Mädchen wurden hierbei verletzt und befinden sich aktuell in medizinischer Behandlung.

Die Einsatzmaßnahmen wurden durch eine Vielzahl Schaulustiger erheblich erschwert.

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