Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: "Dooringunfall" mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, um 15:02 Uhr, parkt eine 46-Jährige PKW-Fahrerin aus Bodenheim am rechten Fahrbahnrand im Riedweg in Mainz-Laubenheim. Zeitgleich befährt eine 42-Jährige Mainzerin mit ihrem Fahrrad den Riedweg. Als sie auf Höhe des PKW ist öffnet die PKW-Fahrerin die Fahrertür so plötzlich, dass die Fahrradfahrerin dieser nicht mehr ausweichen kann. Es kommt zum Zusammenstoß mit der Tür und die Fahrradfahrerin stürzt auf den Kopf. Hierbei verletzt sie sich so schwer, dass sie durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Auf Grund der Kopfverletzung soll sie dort mindestens zwei Tage beobachtet werden. Am PKW entsteht Sachschaden.

Unfälle dieser Art könnten teilweise durch einfache Maßnahmen verhindert werden.

Für den Autoinsassen gilt beim Öffnen der Fahrzeugtüren eine besondere Sorgfaltspflicht. Hierfür eignet sich der sogenannte "holländische Griff", bei welchem die Tür mit der von ihr entfernten Hand geöffnet wird. Durch das Übergreifen über den eigenen Körper dreht man sich automatisch nach hinten und kann den Blick so auf den nachkommenden Verkehr lenken.

Fahrradfahrenden hingegen wird Empfohlen von parkenden PKW einen Abstand von mindestens 80cm (bei beengten Straßenverhältnissen), besser 1-1,5 Metern einzuhalten, um Zusammenstöße mit sich plötzlich öffnenden Autotüren zu vermeiden. Außerdem raten sowohl Verkehrssicherheitsvereine, als auch die Polizei, immer einen Helm zu tragen, (auch auf kurzen Strecken,) um schwere Kopfverletzungen zu vermeiden.

Durch die Stadt Mainz wurde im vergangenen Jahr begonnen mittels Schablonen Piktogramme in Bereichen auf die Fahrbahn aufzutragen, in denen es häufiger zu gefährlichen "Dooringsituationen" kommen könnte.

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