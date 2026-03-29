Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Schwerpunktkontrollen Alkohol & Drogen im Straßenverkehr - Mainzer Clubszene

Mainz (ots)

Am Wochenende wurden in den Morgenstunden vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei standen einige Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmittel.

Am Samstag, den 28.03.2026, kann ein 32-jähriger Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde neben Marihuanageruch auch Alkoholgeruch wahrgenommen. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf THC.

Am Sonntag, den 29.03.2026, kam es am frühen Morgen zu insgesamt vier Trunkenheitsfahrten. Ein 19-jähriger Fahranfänger wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,21 Promille auf. Er muss mit einem Bußgeld rechnen.

Im Weiteren konnte eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus einem Parkhaus kommend festgestellt werden. Die Mainzerin war zuvor in der Altstadt feiern und wollte lediglich das Fahrzeug der Freundin umparken. Jedoch hatte auch sie eine nicht geringe Menge Alkohol konsumiert und wies einen Wert von 0,83 Promille auf.

Unmittelbar vor der Mainzer Altstadtwache fiel den Beamten ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit auf, welches zudem in den Gegenverkehr geraten war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 27-jährigen einen Wert von 1,00 Promille.

Außerdem fiel den Beamten ein Schlangenlinienfahrender Pkw auf. Die Fahrzeugführerin überfuhr zudem eine rote Lichtzeichenanlage auf der Rheinstraße. Im Rahmen der Kontrolle konnten erhebliche alkoholbedingte Auf-/ und Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Die 38-jährige Wiesbadenerin muss mit einer Strafanzeige sowie dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

Gegen die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren eingeleitet. In Folge dessen wurden Atemalkoholtests durchgeführt, Blutproben entnommen sowie in Teilen die Führerscheine sichergestellt.

Die Mainzer Polizei wird ihre Schwerpunktkontrollen in nächster Zeit fortführen.

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